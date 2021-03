Demain nous appartient du 24 mars : Lucie braque William et Victoire (résumé + vidéo de l’épisode 889 en avance)

5 ( 3 )



Demain nous appartient du 24 mars 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 889 de DNA – Lucie est désormais totalement hors de contrôle dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, pour sauver Marc Véry, Lucie est prête à tout et même à braquer William et Victoire pour les forcer à l’opérer !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 889

William, kidnappé par Lucie, refuse d’opérer Marc Very. Il faut immédiatement le transporter à l’hôpital. S’il l’opérait dans ces conditions, Very mourrait. Mais Lucie ne veut rien entendre. Elle ordonne à Victoire et à William de faire leur boulot, sinon, elle les supprimera.

Le lendemain matin, Marianne se rend compte que Victoire et William ont mystérieusement disparu. Bart veut s’offrir une magnifique platine vinyle. Mais avant d’avoir pu écouter un seul disque, il découvre les sources de joie infinie que lui réserve le service après-vente… Grâce à Camille, les bracelets de Chloé rencontrent un succès aussi colossal qu’inattendu sur les réseaux sociaux.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 889 du 24 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

