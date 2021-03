Un si grand soleil en avance : Cécile boucle l’enquête ! (résumé + vidéo épisode n°608 du 24 mars 2021)

4.6 ( 11 )



Un si grand soleil du 24 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Julien se démène pour innocenter Johanna dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » et que Becker aimerait enquêter du côté de Christophe, ce soir Cécile décide de boucler l’affaire sur le meurtre de Mickaël !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 608

Florent montre une photo à Johanna au parloir. Il s’agit d’une voiture qui était garée devant la villa de Julien Bastide la nuit du meurtre… Johanna reconnait cette voiture, il s’agit de celle de son ex-mari, Christophe !



Et tandis qu’un tag suscite l’émotion dans l’enceinte du lycée, la proviseure cherche à calmer le jeu. Pendant ce temps, Florent tente de relancer une enquête de la police, et Enzo se sent injustement traité.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 24 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

