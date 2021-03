Demain nous appartient spoilers : Victoire ment, Charlie trompe Jules, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 15 au 19 mars)

4.7 ( 14 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 15 au 19 mars 2021 – On est samedi et comme chaque week-end, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qu’il va se passer la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très agitée pour Victoire !



En effet, alors que grâce à Aurore, la police est maintenant sur la piste de Lucie pour retrouver Marc Véry, Victoire dérape… Elle est prête à opérer clandestinement le tueur aux alliances et elle ment à Georges les yeux dans les yeux.

De son côté et contre toute attente, Charlie va tromper Jules avec Gabriel ! C’est avec ce dernier qu’elle va faire sa première fois !



Quant à Bart, il passe de trop laxiste à trop autoritaire avec Mathilde et Aurélien…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 15 au 19 mars 2021

Lundi 15 mars (épisode 882) : Quand Aurore découvre que ses soupçons étaient en partie fondés, Karim, Georges et Martin tombent des nues. Xavier réussit à convaincre Chloé de prendre un peu de temps pour elle. Mais celle-ci a décidément du mal à se laisser aller… Charlie a l’impression que Jules regrette sa relation avec Noor.

Mardi 16 mars (épisode 883) : Victoire est face à un dilemme. Si elle veut sauver son patient, elle devra transgresser la loi. Judith découvre que s’occuper d’un bébé une nuit entière est bien plus compliqué qu’elle ne le pensait. Luke surprend un rapprochement entre Gabriel et Charlie.

Mercredi 17 mars (épisode 884) : Alors que Victoire se prépare à opérer clandestinement son patient, la police de Sète commence avoir des soupçons. Heureusement, elle a un plan pour endormir temporairement leur vigilance. Bart décide de faire preuve de davantage d’autorité avec les enfants de Louise. Quand Timothée prend Isam en otage pour lui faire réviser les maths, Manon contre-attaque.

Jeudi 18 mars (épisode 885) : Le stratagème de Victoire s’est révélé efficace, mais l’atmosphère reste tendue. Georges s’investit énormément dans l’enquête en cours. Mathilde confie à sa mère qu’elle ne comprend pas le brusque changement d’attitude de Bart. Tristan décide de donner plus de responsabilités à Ulysse et Roxane.

Vendredi 19 mars (épisode 886) : Décidée à sauver son patient, Victoire cherche par tous les moyens à convaincre un collègue de l’aider sans éveiller les soupçons. Quand le nouveau procureur de Sète réserve le Spoon pour fêter son investiture, Roxane et Ulysse décident d’organiser l’événement sans l’aide de Tristan. Manon invite Isam à dîner avec sa famille, mais les présentations ne se passent pas tout à fait comme elle l’aurait voulu…

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce de la semaine du 15 au 19 mars

Et on vous propose de découvrir tout ça en images avec un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

