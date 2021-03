Ici tout commence spoilers : Hugues va trop loin, le père de Greg débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 mars)

4.5 ( 10 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 15 au 19 mars 2021 – C’est samedi et comme tous les week-ends, si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme toujours, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va encore une fois être compliquée pour Charlène et Hortense à cause de Hugues.



En effet, après la découverte de Maxime et Salomé, Hugues ne lâche pas pour autant. Il passe à la vitesse supérieure pour récupérer Hortense : il va voir Charlène et lui montre une vidéo qu’il a pris de leurs ébats au lit l’an dernier ! Si elle ne fait pas en sorte qu’Hortense revienne, il la mettre en ligne !

Quant à Greg, il voit l’arrivée de son père, le chef Delobel, à l’institut. Et il décide de suivre son coeur, au risque de briser son amitié avec Lionel…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 15 au 19 mars 2021

Lundi 15 mars (épisode 96) : Face à une révélation fracassante, Hortense prend une décision radicale tandis que Charlène subit un chantage. En cuisine, Noémie assiste aux manipulations de Teyssier et se trouve confrontée à un dilemme. En parallèle, Laëtitia est prête à tout pour aider sa fille, quitte à aller jusqu’au chantage.

Mardi 16 mars (épisode 97) : Face à une menace de plus en plus insistante, Charlène est contrainte de demander l’aide d’Hortense. Noémie s’embourbe dans ses mensonges. En parallèle, Marta pousse Kelly à progresser, malgré les doutes de la jeune fille.

Mercredi 17 mars (épisode 98) : Malgré les avertissements de ses amis, Hortense reste fidèle à son plan, concocté avec Charlène, et se retrouve bloquée dans une situation dangereuse. En cuisine, l’arrivée du chef Delobel fait sensation. Déjà déçue par un revirement de situation, Laëtitia fait une découverte qui l’attriste.

Jeudi 18 mars (épisode 99) : Maxime confie ses récentes découvertes à Claire tandis qu’Hortense se démène pour sortir de l’impasse. Kelly tente de raisonner sa mère, inquiète que les mensonges de Laëtitia ne l’empêchent de réaliser son rêve. En cuisine, Greg est face à un dilemme, conscient que son choix risque de briser son amitié avec Lionel.

Vendredi 19 mars (épisode 100) : Aidées par Célia, Charlène et Hortense parviennent à surmonter leurs traumatismes tandis que Claire continue de s’inquiéter. De son côté, Greg suit son cœur alors que Lionel l’accuse de l’avoir trahi. Aux marais salants, Jérémy voit son projet gastronomique entravé par des rancœurs passées.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 15 au 19 mars 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

