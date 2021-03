« Gloria » du 25 mars 2021 : deux épisodes inédits ce soir sur TF1

4.3 ( 6 )



« Gloria » du 25 mars 2021. Après son carton d’audience de la semaine dernière « Gloria » revient ce soir pour deux épisodes inédits. Une série portée par Cécile Bois, Barbara Schulz, JoeyStarr, Nicole Calfan, Mathieu Madenian, Bernard Le Coq, Anne Consigny et Lucie Lucas.



« Gloria » suit le quotidien d’une mère de famille dont l’existence vole en éclats suite à la disparition soudaine de son mari. Cécile Bois («Tu vivras ma fille») interprète cette femme qui s’évertue à connaître la vérité envers et contre tous.

« Gloria » du 25 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

Épisode 3 : Principale suspecte depuis la découverte de versements récents sur l’assurance décès de David, Gloria commence à perdre pied. Plus que jamais dans le viseur de la gendarmerie et des services sociaux, elle poursuit néanmoins son enquête et se retrouve mêlée aux sombres histoires de son mari. Pendant ce temps à l’étang de Quénégoat, un lieu familier pour David, la gendarmerie s’affaire pour sortir un corps de l’eau.

Épisode 4 : A proximité de l’étang, la police retrouve un revolver correspondant au holster découvert dans le jardin de Gloria. La capitaine Volton, persuadée de sa culpabilité, décide de surveiller ses moindres faits et gestes. De leur côté, les services sociaux poursuivent leur enquête, malgré le refus de coopérer de Gloria. Révoltée par cette situation injuste, va-t-elle réussir à maintenir l’unité de son foyer ?



Vers un nouveau carton d’audience ?

Gros carton d’audience la semaine dernière pour son lancement. Le premier épisode avait convaincu 6.73 millions de personnes (28.8% de PDA) et le second 5,75 millions (30.9% de PDA).

Carton plein sur les cibles dites commerciales avec notamment 28.7% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1

Carton plein pour la série #GLORIA

Très Largement Leader avec 6.7 M de tvsp. & de très belles PdA sur cibles (sur les 2 Ep.):

29 % sur les FRDA-50 ans

27 % sur les 15-24 ans

23 % sur les 15-34 ans Rdv jeudi prochain à 21h05 sur @TF1 et en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/UpSfuxwfOq — TF1 Pro (@TF1Pro) March 19, 2021

Quelle audience en seconde semaine ? Succès confirmé ?

