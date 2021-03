Audiences TV prime 24 mars 2021 : France / Ukraine largement en tête (TF1) devant « Disparition inquiétante » (France 2)

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime 24 mars 2021. C’était tellement prévisible que vous ne serez pas surpris d’apprendre que TF1 a largement dominé les audiences d’hier soir en première partie de soirée avec le match de football France / Ukraine joué dans le cadre des qualifications du prochain mondial.



Le match nul 1-1 a fait vibrer (ou pas) 6.02 millions de supporters soit 24.3% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 24 mars 2021 : autres chaînes

Beau succès pour France 2 et la rediffusion du pilote de la série « Disparition inquiétante ». Verdict : 4.07 millions de téléspectateurs et 16.8% de part de marché.



Le concours culinaire de M6 « Top Chef » est plus faible cette semaine. C’est même son pire score de la saison. L’élimination de Charline Stengel affiche 3.04 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 14.7% sur l’ensemble du public. M6 est toutefois restée leader sur la fameuse cible des ménagères avec 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

On retrouve ensuite France 3 et son magazine « Des racines et des ailes ». Hier soir direction les terres de Bourgogne. Et 1.84 million de Français ont répondu à l’appel soit 8% des téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec le film « Capharnaüm » vu ou revu par 913.000 cinéphiles (3.9% de pda).

