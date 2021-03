Ici tout commence : Charlène avoue, Hugues renvoyé, ce qui vous attend lundi 8 mars (épisode 91 en avance)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 88 qui sera diffusé le mercredi 3 mars, Hugues continue de faire chanter Claire…



En effet, il lui dit qu’il a les preuves pour la faire tomber à cause de l’achat de sa maison.



Charlène explique à Hortense qu’elle a agi par jalousie car elle a elle aussi eu une histoire avec Hugues ! Elle était jalouse d’Hortense et a donc créé ce profil sur le site d’escorts pour se venger…

Sous pression, Charlène finit par dire la vérité à Claire. Claire en parle à Guillaume, qui pense que Hugues est un dangereux prédateur et qu’il faut agir vite. Claire n’a plus le choix, elle annonce à Hugues qu’il est viré et ne sera plus le comptable de l’institut ! Elle lui précise que s’il la dénonce pour la maison, elle préviendra chacun de ses clients de ce qu’il a fait…



De son côté, Teyssier s’en prend à Hortense. Il défend Hugues et la traite de menthe religieuse. Mais Hortense l’informe que Hugues a fait une autre victime : sa fille Charlène !

Marta est sous pression, Clotilde trouve qu’elle manque d’originalité et la met au défi. Marta décide de demander l’aide de Kelly…

La situation ne s’arrange pas entre Noémie et les soeurs de Gaëtan. Celles-ci fouillent dans son sac pour trouver le sujet de leur prochaine évaluation…

Rendez-vous lundi 8 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

