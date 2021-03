Ici tout commence : Salomé et Maxime font une découverte, Mehdi fait un choix, ce qui vous attend vendredi 12 mars (épisode 95 en avance)

5 ( 5 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 95 qui sera diffusé le vendredi 12 mars, Hortense est toujours sous l’emprise de Hugues, qui veut qu’elle porte la robe qu’il lui a offert…



Hortense n’a pas trop envie alors que pendant ce temps là, Maxime et Salomé passent à l’action.



Ils interrogent Charlène pour en savoir plus sur Hugues. Elle leur confie qu’il a déjà été violent au sujet d’une robe qu’elle voulait enlever… Avec Eliott et Célia, ils réfléchissent à une solution pour qu’Hortense ouvre les yeux. Salomé a l’idée de s’introduire chez Hugues à la recherche d’une preuve qu’il s’agit d’un pervers.

Sur place, Salomé et Maxime découvrent une chambre fermée à clé qui contient de nombreux portraits de jeunes femmes portant la même robe ! Mais pendant ce temps là, Hortense se prépare à passer le week-end avec Hugues… Elle est totalement sous emprise et ment à ses amis en affirmant qu’elle part à Marseille pour un extra.



Mehdi n’a pas dormi de la nuit. Il hésite à accepter la proposition de Teyssier, arrêter les cours pour se consacrer à son projet de dessert signature. Teyssier lui met la pression, il finit par accepter et ils vont tous les deux en parler à Claire. Mehdi annonce à Claire qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre… Claire fait une contre-proposition : elle accepte qu’à la condition que Noémie soit associée au projet ! Teyssier est contre mais accepte.

De son côté, Greg se confie à Lionel. Il lui explique tout sur son orientation sexuelle et lui confie qu’il est maintenant certain d’être gay. Les deux amis se réconcilient, Lionel assure à Greg qu’il va le soutenir.

Rendez-vous vendredi 12 mars à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

