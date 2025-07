« La doc et le véto » du 3 juillet : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





« La doc et le véto » du 3 juillet 2025 – Ce jeudi soir, France 3 rediffuse des épisodes de la série « La doc et le véto ». Au programme, deux anciens épisodes.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« La doc et le véto » du 3 juillet 2025 : vos épisodes ce soir

Saison 1 Episode 4 « Les charognards » : À Valerande, les éleveurs s’alarment face au comportement des vautours, qu’ils jugent trop nombreux et attaquant même leurs animaux en bonne santé. Après la découverte de charognards morts empoisonnés, les soupçons se tournent rapidement vers Manu, considéré comme le coupable idéal, vu comme un éleveur traditionnel peu respectueux de la nature. Pierre et Emma auront beaucoup à faire pour apaiser les tensions au village, tout en réalisant que la pire espèce de charognards est celle qui profite du malheur des hommes.

Saison 1 Episode 3 « Le lac du diable » : Le lac de Crussignac, situé près de la commune voisine de Valerande-les-Chantelles, est le théâtre d’un phénomène appelé dégazage : les gaz toxiques produits par les composés organiques au fond du lac, à 93 mètres de profondeur, remontent soudainement à la surface, empoisonnant hommes et animaux dans un large périmètre. Emma et Pierre unissent leurs forces pour élucider le mystère de cette catastrophe improbable. Des années auparavant, une adolescente nommée Anna s’est noyée dans ce lac, et ce drame pourrait être lié à une main malveillante qui réveille à la fois les fantômes du passé et les gaz des profondeurs.



« La doc et le véto » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.