« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 12 mars 2021 : qui est le premier éliminé ? (résumé + replay)

« Koh-Lanta : les armes secrètes » du 12 mars 2021 : épisode 1 – C’est parti pour l’épisode 1 de la nouvelle saison de Koh-Lanta, tournée en Polynésie française. Les 20 nouveaux aventuriers arrivent en pirogues avec des tahitiens. Denis Brogniart les accueille pour déjà participer à une première épreuve !



Et ça commence fort puisqu’à l’issue de cette épreuve, les quatre derniers aventuriers auront un vote contre eux lors du tout premier conseil de l’aventure. L’épreuve se joue par binômes, Candice et Hervé remportent la victoire ! Aurélien et Laetitia sont 2èmes.



Les quatre derniers sont : Elodie, Fréderic, Shanice, et Mathieu.

On passe ensuite à la formation des équipes.



Chez les jaunes : Aurélien, Laetitia, Thomas, Myriam, Vincent, Flavio, Shanice, Mathieu, Sylviane et Elodie

Chez les rouges : Candice, Hervé, Marie, Jonathan, Gabin, Frédéric, Maxine, Magali, Arnaud et Laure

Arrivés sur leur camps, les jaunes se mettent directement à la construction de la cabane et on cherche le point d’eau, difficilement. Chez les rouges, on essaie de faire du feu. Et la persévérance paie, les rouges réussissent à avoir le feu !

Les jaunes essaient aussi le feu, sans succès. L’épreuve d’immunité est annoncée. Pendant l’épreuve, Elodie fait une mauvaise chute et a très mal… L’épreuve est interrompue pour qu’elle soit soignée. Denis annonce qu’Elodie va bien mais qu’elle ne peut pas reprendre l’épreuve d’immunité. Par souci d’équité, les rouges doivent désigner une femme qui ne participera pas, Magali se désigne.

Tout le monde reprend sa place et l’épreuve redémarre. Et la victoire est finalement pour les rouges ! Ils sautent de joie, les jaunes n’apprécient pas vis à vis d’Elodie…

Les jaunes vont devoir affronter le premier conseil de l’aventure. Avant de laisser les deux équipes retourner sur leurs camps, Denis les informe que des colliers d’immunités ont été placés sur leurs camps. Mais il leur annonce une nouveauté, inédite dans l’histoire de Koh-Lanta : des armes secrètes ! Ca peut être des objets ou des messages, qui donneront des avantages et pourront même lutter contre un collier d’immunité !

Les rouges sont bien avec le feu, ils mangent du crabe et décident d’économiser leur riz. Mais tous ne rentrent pas sous la cabane…

C’est l’heure du conseil pour les jaunes, le premier de l’aventure. Elodie, Shanice et Mathieu ont déjà un vote chacun contre eux. Personne ne sort de collier d’immunité, Denis procède au dépouillement. C’est Sylviane qui est éliminée avec 7 votes contre elle !

Si vous avez manqué l’épisode 1 du 12 mars 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 19 mars pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

