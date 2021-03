« Symphonissime » du 13 mars 2021 : liste des artistes et invités de ce soir

4.3 ( 6 )



« Symphonissime » du 13 mars 2021. Vous avez aimé le premier numéro diffusé le 23 janvier dernier ? Aucune raison que vous n’aimiez pas le second d’autant que Stéphane Bern va encore nous offrir un plateau de choix…



Toujours dans l’écrin majestueux du Théâtre du Châtelet, Stéphane Bern a une nouvelle fois invité les grandes voix de la scène française et internationale afin qu’elles interprètent en live les plus belles chansons de notre répertoire musical. Des chansons, et c’est important de le préciser, spécialement arrangées et adaptées pour le grand orchestre symphonique du chef Yvan Cassar.

« Symphonissime » du 13 mars 2021 : les artistes et invités de Stéphane Bern ce soir

Voici les artistes qui chanteront ce soir et vous allez voir que nous allons avoir droit à un casting 4 étoiles :

Patrick Fiori, Bénabar, Calogero, Passi, Pomme, Cali, Vianney, Pascal Obispo, Florent Pagny, Neïma Naouri, Kimberose, Louane, Julien Doré, Olivia Ruiz, Vincent Niclo, Carla Bruni, Natasha St-Pier, Imany, Jane Birkin, Salvatore Adamo, Gaëtan Roussel, Philippe Jaroussky, Hugh Coltman, Natalie Dessay.



Deux heures d’un spectacle musical inédit et original, qui renoue avec la tradition de la « variété symphonique », ça vous tente ? Si oui rendez-vous sans faute ce soir dès 21h05 sur France 2 mais aussi en streaming vidéo puis replay sur France.TV.

