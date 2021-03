Audiences TV prime samedi 20 mars 2021 : France / Pays de Galles leader devant « The Voice » puissant sur cibles

5 ( 5 )



Audiences TV prime samedi 20 mars 2021. Hier soir c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée. La chaîne diffusait le match de rugby du XV de France face Pays de Galles, et ce dans le cadre du tournoi des VI nations. La victoire à l’arrachée des Bleus (32-30) a fait vibrer 6.13 millions de supporters soit 25.7 % du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime samedi 20 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec « The Voice » et la toute dernière soirée des auditions à l’aveugle.

Et alors que les équipes sont maintenant au complet, 5.18 millions de fans ont répondu à l’appel de Nikos Aliagas et de nos 4 coachs, à savoir Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney. Part d’audience moyenne 23.2% sur l’ensemble du public mais grosses performances sur cibles avec jusqu’à 36% de pda sur les 4-14 ans



#Audiences @TF1#TheVoice puissant sur les cibles principales :

📌 5,2M tvsp

✅ 33% PDA FRDA-50A

✅ 29,5% PDA 25-49A

✅ 36% PDA 4-14A

✅ 34% PDA 15-24A

✅ 33,5% PDA 15-34A

RDV Samedi prochain pour les Battles sur @TF1 @nikosaliagas pic.twitter.com/kYs04AUxuR — TF1 Pro (@TF1Pro) March 21, 2021

Les autres chaînes sont loin derrière. À l’image de France 3 et sa série « Commissaire Magellan » et la rediffusion de l’épisode « Du sang sur la glace ». Il a encore convaincu 3.38 millions de téléspectateurs pour 13.8% de part de marché.

M6 est encore plus loin derrière avec sa série « Hawaii 5-0 ». “A’ohe Pau ka ‘ike i ka Halau Ho’okahi”, le seul épisode inédit de la soirée, n’affiche que 1.88 million d’inconditionnels soit 10.7% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

Et nouveau succès pour France 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir la virée au Pays Basque a rassemblé 1.22 million de téléspectateurs (pda 4.9%).

