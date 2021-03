« Les Frères Sisters » : un dimanche soir avec les cowboys de Jacques Audiard sur France 2

5 ( 7 )



« Les Frères Sisters » de Jacques Audiard, c’est ce soir, et pour la première fois en clair sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et comme toujours en direct, live et streaming via la fonction direct de France.TV.



Au casting de ce film sorti en 2018, John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal ou bien encore Riz Ahmed.

« Les Frères Sisters » : l’histoire

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents… Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?



John C. Reilly, Joaquin Phoenix : un dimanche soir avec les cowboys de Jacques Audiard. #LesFrèresSisters pic.twitter.com/g6CYOzo7OF — France 2 (@France2tv) March 7, 2021

Le saviez-vous ?

– « Les Frères Sisters » est le premier film de Jacques Audiard qui a été intégralement en langue anglaise;

– Un tournage aux Etats-Unis, c’est la logique pour un western. Sauf que celui-là a été essentiellement tourné en Espagne et en Roumanie.

– Le film a été récompensé de 4 César : meilleur réalisateur, meilleur son, meilleure photographie et meilleurs décors.

Bande-annonce officielle

Voici la bande-annonce officielle de votre film tel que diffusée dans les salles de cinéma…

