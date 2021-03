« N’oubliez pas les paroles » : 11ème victoire pour Yasmine et 64 000€ de gains !

4.9 ( 8 )



« N’oubliez pas les paroles » : 11ème victoire pour Yasmine ! Ce soir dans NOPLP, Yasmine a franchi un cap, celui des 10 victoires ! Elle en affiche même 11 au total. Du côté des gains, c’était un peu le calme plat ce soir. On vous fait un bref récapitulatif.



Ce soir Yasmine a conservé son titre de maestro et donc son micro d’argent avec deux victoires supplémentaires à son palmarès. Mais du côté des gains, c’était un peu plus laborieux. 1.000 € de gains dans le premier numéro mais pas un centime dans le second.

🎤 Nombre de victoires : 11

🎤 Gains du jour : 1.000 €

🎤 Total des gains : 64.000 €

« N’oubliez pas les paroles » : Yasmine encore loin du classement des plus grands maestros

Alors que certains se mettent déjà à espérer que Yasmine rejoigne le classement des 32 plus grands maestros, elle en est encore assez loin puisque le 32ème de ce classement affiche 121.000 € en 33 victoires.



Mais bon on sait que dans NOPLP, il suffit de plusieurs victoires à 20.000 € pour que le classement change très vite.

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

Yasmine sera t-elle éliminée avant d’entrer dans le classement et donc avant de se qualifier pour les masters ?

