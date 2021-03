Quelle ferme sera élue « Ferme préférée des Français 2021 » ? Réponse ce soir sur France 3

5 ( 5 )



Quelle ferme sera élue « Ferme préférée des Français 2021 » ? Ce soir Stéphane Bern vous propose un tour de France inédit, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés, qui font rimer savoir-faire avec excellence et mettent en avant les spécificités régionales, culturelles et historiques de leurs régions.



« Ferme préférée des Français 2021 » : présentation

Considérés comme des acteurs majeurs dans la production d’une alimentation saine et de qualité, dans la transmission des traditions, des produits du terroir et dans la préservation de l’environnement, les agriculteurs sont plus que jamais sous le feu des projecteurs !

Vous allez tomber sous le charme de ces 14 exploitations originales, innovantes, expérimentales ou traditionnelles, issues des 14 régions de France, qui ont été sélectionnées pour ce grand concours national, afin de promouvoir un monde paysan en pleine mutation



Derrière les produits et les savoir-faire, ce sont aussi de belles histoires de transmissions familiales ou de changements de vie, motivés par un profond désir de retour à la nature.

Entre le 26 janvier et le 12 février, les téléspectateurs ont voté sur internet et par téléphone pour leur ferme préférée. Découverte du classement le 3 mars à 21h05 sur France 3 à l’occasion d’une grande soirée évènementielle.

Quelle ferme se verra décerner le tout premier titre de« Ferme préférée des Français » ?

