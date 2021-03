5 ( 6 )



« N’oubliez pas les paroles » : Camille, une nouvelle maestro prometteuse… Elle n’est maestro que depuis 3 émissions, mais elle semble déjà très prometteuse. Déjà 40.000 € de gains en seulement 3 victoires. De là à imaginer, comme certains se plaisent déjà à le faire, qu’elle est déjà en route pour les prochains masters….



« N’oubliez pas les paroles » : Camille, une nouvelle maestro prometteuse

Hier soir, et après avoir éliminé Yasmine la veille, Camille a rajouté 2 victoires supplémentaires à son palmarès et fait tomber 20.000 € de plus dans sa besace. Pas un centime dans le premier numéro et 20.000 dans le second.

🎤 Nombre de victoires : 3

🎤 Gains du jour : 20.000 €

🎤 Total des gains : 40.000 €



Où en est le classement des maestros ?

Il va de soi que Camille ne fait pas encore partie du classement des 32 plus grands maestros synonyme de qualification pour les prochains masters. Mais Camille pourrait bien l’intégrer assez rapidement si elle continue sur ce rythme.

Un succès d’audience qui ne se dément pas

Les jours se suivent et se ressemblent pour le jeu musical de Nagui. Hier soir il était encore en tête des audiences de l’access prime-time avec 4.18 millions de téléspectateurs pour 18.2% de part d’audience. France 2 était largement en tête de la case devant « Demain nous appartient » (3.70 millions de téléspectateurs) et le 19.20 de France 3 (3.22 millions).

« N’oubliez pas les paroles » revient tout à l’heure dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

