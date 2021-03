« N’oubliez pas les paroles » : Yasmine éliminée, Camille nouvelle maestro (vidéo replay)

5 ( 4 )



« N’oubliez pas les paroles » : Yasmine n’entrera pas dans le classement des maestros de NOPLP et pour cause. Elle a été éliminée ce soir après 12 victoires et 64.000 euros de gains. Pas mal mais pas suffisant pour faire partie des plus grands.



« N’oubliez pas les paroles » : Yasmine éliminée, Camille nouvelle maestro

C’est dans le deuxième numéro que Yasmine a été contrainte de céder son micro d’argent et donc son titre de maestro.

Et c’est Camille qui est devenue la nouvelle « championne » du jeu. Une première victoire et déjà un carton plein puisque 20.000 € sont tombés dans sa besace.

Ça démarre donc très bien pour Camille mais la route reste encore très longue pour envisager son entrée dans le classement des 32 plus grands maestros, ceux qui se qualifient automatiquement pour les masters.



Où en est le classement des maestros ?

Parce que ça fait longtemps qu’on a pas jeté un oeil sur le classement de plus grands maestros, nous vous proposons de le retrouver maintenant. Il comporte les 32 meilleurs candidats tous qualifiés pour les masters.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

5 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

6 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

7 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

8 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

9 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

10 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

11 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

12 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

13 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

14 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

15 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

16 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

17 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

18 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

18 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 22 victoires

20 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

21 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

22 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

23 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

24 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

25 Gauthier (février 2016) : 150 000 € pour 20 victoires

26 Franck (décembre 2016) : 141 000 € pour 10 victoires

27 Aline (février-mars 2018 ) : 135 000 € pour 30 victoires

28 Virginie (nov-decembre 2019) : 131 000 € pour 15 victoires

29 Cindy (décembre 2019) : 124 000 € pour 21 victoires

30 Estelle (mars 2020) : 123 000 € pour 18 victoires

31 Johanna (octobre 2017) : 122 000 € pour 10 victoires

32 Sarah (sept-oct 2018) : 121 000 € pour 33 victoires

« N’oubliez pas les paroles » revient demain dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

Quel avenir pour Camille dans « N’oubliez pas les paroles » ? Restez fidèles à l’émission pour savoir si notre nouvelle maestro ira loin, ou pas…

