Un si grand soleil en avance : Sam confronte Eliott (résumé + vidéo épisode n°595 du 5 mars 2021)

Un si grand soleil du 5 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Johanna va finalement donner une seconde chance à Julien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, il va s’excuser et Johanna va retomber dans ses bras…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 595

Après avoir qu’Emmy lui ait tout expliqué au téléphone, Sam confronte Eliott. Elle lui dit qu’elle sait tout, que c’est un indic et qu’il s’est servi d’elle pour faire tomber sa mère. Eliott avoue mais explique à Sam qu’il est tombé amoureux d’elle. Il accuse sa mère d’avoir foutu leur plan en l’air alors qu’il avait choisi son camps… Sam trouve qu’il est lâche.



De son côté, Christophe joue les oiseux de mauvaise augure. Quant à Julien, s’il voit son horizon s’éclaircir, mais cette embellie est-elle faite pour durer ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 5 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

