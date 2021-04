Ce soir, la 5.000ème de « N’oubliez pas les paroles » : invités et candidats

5 ( 4 )

Ce soir c’est la 5.000ème de « N’oubliez pas les paroles » !, le jeu musical préféré des français ! Rendez-vous dès 18h35 sur France 2 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



Lancé le 15 décembre 2007, ce jeu devenu incontournable célèbre son 5.000e numéro ! 13 ans de chansons françaises sous toutes ses formes, de « je bloque les paroles » et de « ciao ciao ciao » quotidiens devenus cultes, qui en font aujourd’hui le rendez-vous incontournable de vos avant-soirées.

5.000ème de « N’oubliez pas les paroles » : invités et candidats

Pour fêter le grand jour, N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES vous a concocté une émission tout ce qu’il y a de plus spécial avec un événement particulièrement attendu par tous les fans du jeu : le premier duel entre Margaux et Kevin !

Les deux plus grands vainqueurs de l’histoire de l’émission, cumulent ensemble des chiffres incroyables avec 102 victoires, près d’1 million d’euros de gains, et plus d’un millier de chansons maitrisées sur le bout des doigts.



Ce soir ils joueront pour la bonne cause, en hommage à Faustine Nogherotto, candidate en 2015 et disparue le 29 janvier dernier. L’ensemble des gains remportés (jusqu’à 20 000 euros) iront à l’Association Française du Syndrome de Fatigue Chronique (ASFC), maladie dont elle souffrait, afin de soutenir la recherche.

Mais ce n’est pas tout ! KENDJI GIRAC, VIANNEY, CLAUDIO CAPÉO et PASCAL OBISPO viendront également fêter cet anniversaire sur le plateau ! Ils interprèteront, avec nos maestros, l’un de leurs succès, à l’exception bien-sûr des paroles à compléter.

Qui remportera ce duel tant attendu entre la reine et le roi de N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES ? Quelle somme sera remportée au profit de l’ASFC ?

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES, la 5000e, présentée par Nagui, c’est ce jeudi 15 avril sur France 2.

