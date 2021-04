« Le chant du loup » : histoire, interprètes, anecdotes (+ vidéo)

5 ( 4 )



« Le chant du loup » d’Antonin BAUDRY est au programme de télé de votre soirée du jeudi 15 avril 2021. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en streaming sur 6Play via sa fonction direct.



« Le chant du loup » : l’histoire

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

"C'est un sous-marin ou pas ?!"

Dans le silence des profondeurs, lui seul peut entendre le danger. Mais son doute va mettre en péril tout l'équipage.

📺 #LeChantDuLoup, jeudi à 21.05 pic.twitter.com/rYWRREvMkQ — M6 (@M6) April 11, 2021



Casting : interprètes et personnages

François CIVIL (Chanteraide, l’oreille d’or)

Omar SY (D’Osi)

Reda KATEB (Grandchamp)

Mathieu KASSOVITZ (Alfost)

Paula BEER (Diane)

Alexis MICHALIK (Commandant en second du SNLE)

Damien BONNARD (Officier de navigation du SNLE)

4 choses à savoir sur votre film

❚ François Civil collaborera pour la 3e fois avec Cédric Klapisch dans son prochain film “En corps” avec Marion Barbeau et Pio Marmaï. Mathieu Kassovitz sera au casting de “Lui”, thriller psychologique écrit, réalisé et incarné par Guillaume Canet avec notamment Virginie Efira, Nathalie Baye et Laëtitia Casta, en salle fin 2021. Omar Sy campera Barry Sembène dans le prochain “Jurassic World : Dominion” en salle en 2022.

❚ Raphaël Mouterde, Nicolas Cantin, Randy Thom, Thomas Desjonqueres, Olivier Gonnard ont reçu le César du Meilleur son pour le film “Le Chant du Loup”. Le film a également été nommé dans la catégorie Meilleur premier film.

❚ “Le Chant du Loup” est la première œuvre d’Antonin Baudry. Il a passé plusieurs semaines en immersion sous l’eau et a beaucoup observé ce qui se passait à bord. Le scénario est fidèle au langage “étrange” des sousmariniers, il constitue un élément dramatique important du film qui est livré avec authenticité.

❚ Le film a réalisé plus de 1,5 million d’entrées en salle ! Il se classe ainsi que au 32e rang du box-office de l’année 2019, tous films confondus et au 8e rang des films français…

Dans le silence des profondeurs, lui seul peut entendre le danger. Si ce slogan vous interpelle, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6.

