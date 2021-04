Demain nous appartient du 2 avril : Lucie et Marc encerclés par la police (résumé + vidéo de l’épisode 896 en avance)

5 ( 1 )



Demain nous appartient du 2 avril 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 896 de DNA – La police tient Lucie et Marc Véry ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, alors que Mathilde a parlé, la police encercle maintenant leur planque et s’apprête à les arrêter !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 896

Plusieurs véhicules de police arrivent à proximité de l’église, poussant Lucie et Marc à condamner leur planque. Encerclés, ils n’ont pourtant pas l’intention de se rendre.

De son côté, Isam parvient à convaincre Timothée de l’importance de l’amour. Chez les Moreno, Charlie avoue à Christelle avoir couché avec Jules sans en avoir envie. Et Charlie n’a pas d’autre choix que de se mettre avec Gabriel pour préparer un exposé. Jules décide d’aller confronter ce dernier.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 896 du 2 avril 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

