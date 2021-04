Plus belle la vie : ce soir, Samia et Malik sont morts (résumé + vidéo épisode 4250 PBLV du 2 avril 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4250 du vendredi 2 avril 2021 – Jean-Paul est désemparé et doit annoncer le pire à Ahmed ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il doit lui annoncer que ses deux enfants, Samia et Malik, sont morts dans un accident de voiture !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4250

Boher et Ahmed subissent une attente insupportable mais refusent de croire au pire. Barrault a renversé la vapeur et Revel annonce que l’homme politique est protégé et qu’il est hors de question de l’interroger de nouveau. Patrick suggère à Cissé de réintégrer Boher à la police nationale. Sans travail, Angélique ne peut plus payer son loyer et Léa lui propose de vivre avec elle mais un évènement va vite contrecarrer leur plan…



En l’absence d’Abdel, Bilal se montre de plus en plus désinvolte. A Scotto, si tous les professeurs sont d’accord pour dire que Lola gâche son avenir, Emilie la trouve courageuse. De son côté, Nisma se rend compte que Jules a aussi séché l’EPS, et comme elle, il est passionné de physique…

Le plan de Katia est de faire croire à tout le monde que Céline a négocié une transaction avant son départ. Céline est victime d’une machination mais personne ne la croit, pas même Emma…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4250 du 2 avril

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

