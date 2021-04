Ici tout commence : Benoit s’accuse, Hortense face à la vérité, ce qui vous attend mardi 6 avril (épisode 112 en avance)

5 ( 5 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 112 qui sera diffusé le mardi 6 avril, Benoit Delobel va s’accuser à la place de Delphine afin de la protéger !



En effet, Benoit cherche à comprendre pourquoi son fils ne lui a rien dit.



Greg explique à Benoit que Delphine la bat depuis qu’il est tout petit et qu’il n’a rien dit pour la protéger, car il pense qu’elle souffre. Benoit va ensuite interroger sa femme, qui lui explique que dès que Greg la contrarie, la colère l’envahit et qu’elle a besoin de l’évacuer… Et après avoir frappé leur fils, elle s’en veut et se souhaite la mort ! Benoit assure à Delphine qu’il l’aime et qu’il va l’aider. Il annonce à Greg que sa mère ne le frappera plus jamais.

Mais à l’institut, la rumeur va bon train. Charlène est convaincu que Benoit frappe son fils et en parle à Lionel. Lionel provoque Greg et ils finissent chez le proviseur. Antoine demande à Greg si ce n’est pas plutôt sa mère qui le frappe et il nie… Mais face à Antoine et Rose, Benoit s’accuse de frapper son fils !



De son côté, Hortense apprend pour le cancer de Mehdi. Elle lui propose de continuer à travailler ensemble et rester amis…

Rendez-vous mardi 6 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

