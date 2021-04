Ici tout commence : Delphine avoue, Mehdi se confie, ce qui vous attend lundi 5 avril (épisode 111 en avance)

4.3 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que le week-end commence à peine, vous vouss demandez déjà ce qui vous attend lundi dans votre série « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 111 qui sera diffusé le lundi 5 avril, Benoit Delobel a de sérieux doutes sur sa femme.



En effet, même s’il confronte Greg qui dément les accusations d’Eliott et défend sa mère, Benoit doit faire face aux photos que lui montre Clémence.



Benoit est bouleversé devant les marques de coups de son fils. Il comprend qu’Eliott a certainement dit vrai et confronte Delphine. Celle-ci nie battre Greg et Benoit demande à Eliott de ne pas en parler et d’oublier toute cette histoire. Eliott ne veut pas, il tient trop à Greg, mais Benoit menace de s’en prendre à sa carrière…

Delphine finit par se rendre en plein milieu de la masterclass pour présenter ses excuses à Greg ! Benoit fait partir tous les élèves et Delphine lui avoue qu’elle bat Greg !



De son côté, Hortense continue de draguer Mehdi. Ce dernier refuse un rendez-vous avec la jeune femme, qui ne comprend pas. Mehdi finit par lui confier qu’il va mourir… Mais Hortense ne le croit pas et pense qu’il s’agit d’une excuse !

Et en ce jour de lundi de Pâques, le petit Esteban voit la sculpture en chocolat de Teyssier… Le chef a été clair : personne ne doit y toucher ! Mais Lisandro découvre le sculpture cassée et son fils avec du chocolat autour de la bouche ! Il demande l’aide de Maxime, qui répare à sa façon. Teyssier est en colère jusqu’à ce qu’il découvre que sa sculpture fait le buzz sur Instagram…

Rendez-vous lundi 5 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

