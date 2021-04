Ici tout commence : Louis se venge de Maxime et Salomé, ce qui vous attend mardi 13 avril (épisode 117 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine débute et vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 117 qui sera diffusé le mardi 13 avril, Louis va être déterminé à se venger de Maxime et Salomé !



En effet, alors qu’il assure à Teyssier qu’il aura sa place de directeur, Louis a pour stratégie de se rapprocher de sa mère…



De son côté, Claire assure à Louis qu’elle n’a jamais voulu lui voler son héritage et lui demande s’il va arrête de la faire chanter avec l’histoire du testament d’Auguste… Claire veut se rapprocher de lui et ce dernier en profite pour lui demande de mettre une mauvaise note à Salomé et Maxime !

En évaluation avec Claire sur une revisit de l’osso bucco, Salomé et Maxime ne sont pas notés équitablement par Claire… La chef obéit à son fils ! Elle affirme que leur place est insipide et même qu’ils n’ont pas respecté la consigne ! Elle leur met 6/20… Louis est ravi mais ne compte pas s’arrêter là, il veut continuer de se venger.



De son côté, Théo a surpris une conversation entre son père et Louis… Il se pose des questions.

Quant à Noémie, elle passe un cap avec Gaëtan en s’installant avec lui ! Mais ses soeurs ne sont pas enchantées par cet emménagement… Et Caroline vient annoncer à ses enfants qu’elle vient d’obtenir sa liberté conditionnelle, elle leur demande donc de l’héberger…

Rendez-vous mardi 13 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

