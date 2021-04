Ici tout commence : Teyssier directeur, Greg bloque, ce qui vous attend mercredi 28 avril (épisode 128 en avance)

3 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 128 qui sera diffusé le mercredi 28 avril, c’est Teyssier qui va remporter le duel culinaire !



En effet, malgré son malaise de la veille et l’inquiétude de Constance, Teyssier se rend à l’épreuve de cuisine sans consulter son médecin.



Teyssier se dispute avec Louis, qui est persuadé que sa mère va gagner et en veut au chef de s’être raté sur la pâtisserie… Mais au cours de l’épreuve, Teyssier décide d’ajouter de la vanille à la recette d’Auguste !

Alors même si Claire est la plus proche de la recette originale, le jury estime que l’audace de Teyssier est payante et qu’Auguste aurait apprécié. Il est sacré vainqueur du duel culinaire et devient le directeur de l’institut !



De son côté, Greg bloque toujours par rapport au fait de coucher avec quelqu’un d’autre qu’Eliott. Il lui confie qu’avec Virgile il n’a pas réussi à sauter le pas… Eliott décide d’aller voir Virgile avec Greg. Il n’apprécie pas et finit par bloquer Greg sur l’application.

Quant à Mehdi, il a toujours du mal à démarrer une relation avec Hortense alors qu’il pense qu’il n’en a plus pour très longtemps. Il dit même à Hortense que leur baiser était une erreur et qu’il n’a pas de sentiments pour elle ! Hortense pleure et Eliott décide d’aller parler à Mehdi. Il lui dit que la fin approche, Eliott lui conseille de parler à Hortense. Mehdi lui dit ce qu’il a sur le coeur et ils finissent par s’embrasser à nouveau…

Rendez-vous mercredi 28 avril à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

