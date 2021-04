« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui sont les 2 éliminés de l’épisode 5 ? (résumé + replay 9 avril)

5 ( 1 )



Annonces





Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 5 du vendredi 9 avril 2021 – C’est parti pour le cinquième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après l’élimination de Candice lors du deuxième conseil des rouges vendredi dernier.



Annonces



Annonces

Chez les jaunes, Vincent profite de l’absence d’Aurélien, il se jette sur la malle. En effet, il a découvert un indice pour trouver une arme secrète et elle est sous la malle. Aurélien réussit à y accéder pendant que les autres dorment… Et il finit par la trouver ! Il s’agit du quitte ou double, il pourra défier un aventurier lors du conseil avec à la clé, l’immunité ou un vote supplémentaire contre lui.

Chez les rouges, les aventuriers se disent soulagés du départ de Candice, qui selon eux se plaignait souvent. Et la bouteille annonçant le jeu de confort est déjà arrivée !



Annonces



Annonces



Annonces





Denis accueille les deux tribus. Les jaunes découvrent avec surprise que Candice a été éliminée. Les rouges se justifient en expliquant que Candice « était un poids » sur leur camps ! Denis présente ensuite la récompense : 3 kilos de riz ! Mais surtout, Denis affirme que la tribu qui va perdre sera clairement pénalisée.



Annonces





Il s’agit d’une épreuve en plusieurs étapes, avec à la fin une gouttière à reconstituer. Les deux équipes galèrent… Mais la victoire est finalement pour les jaunes ! Ils remportent le riz tandis que pour les rouges, c’est compliqué : Denis leur annonce qu’ils doivent immédiatement affronter un conseil éliminatoire !

Les rouges sont sous le choc. Denis demande si quelqu’un veut utiliser une arme secrète, personne ne se manifeste. C’est Magalie, déjà en danger au conseil précédent, qui est éliminée !

De leur côté, les jaunes discutent de la stratégie à adopter concernant le riz. Les avis sont partagés : doivent-ils en garder pour la réunification, à manger avec les rouges ? Aurélien coupe la poire en deux : la moitié à manger maintenant et le reste pour après la réunification. Le riz devient vite un sujet de discorde… Le lendemain matin, malgré un bon dîner la veille, Aurélien veut du riz avant l’épreuve d’immunité. Mais Shanice n’est pas d’accord.

Chez les rouges, c’est tendu aussi. Les filles ont compris qu’elles seront sacrifiées si la tribu perd l’épreuve d’immunité. Certains veulent arriver à la réunification avec plus d’hommes que de femmes ! Gabin n’est pas d’accord mais il a mal au genou et doit voir un médecin. Il part à l’infirmerie, ça inquiète ses équipiers.

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité. Denis informe les jaunes du conseil surprise des rouges et de l’élimination de Magalie. Denis interroge les rouges, qui avouent que les hommes ont pour stratégie d’éliminer les femmes ! L’épreuve du jour est un classique de Koh-Lanta : les paresseux ! Au bout d’un moment, Denis corse l’épreuve : ils ne peuvent se tenir qu’avec un bras ! Il ne reste plus que 2 jaunes pour 5 rouges. Et c’est finalement une victoire des rouges !

Les rouges ont donc le totem synonyme d’immunité tandis que les jaunes vont devoir aller au conseil et éliminer l’un des leurs.

Chez les rouges, Laure trouve une arme secrète à utiliser lors de réunification. Chez les jaunes, Vincent entend Aurélien dire qu’il va voter contre lui… Il le prend mal et veut retourner les votes contre Aurélien ! De son côté, Aurélien ne se sent pas du tout en danger et ne pense donc pas à sortir l’arme secrète qu’il a reçu le premier jour de l’aventure.

Les rouges apprennent que Gabin ne reviendra pas, il est contraint à l’abandon. Magalie est donc de retour ! Les autres femmes sont contentes de la voir réintégrer l’aventure. Laure informe Maxine de l’arme secrète qu’elle a trouvé.

C’est l’heure du conseil. Personne ne se manifeste pour utiliser une arme secrète, place au vote. Pas de collier d’immunité non plus. Et c’est finalement Aurélien qui est éliminé ! Il tombe de très haut !

Si vous avez manqué l’épisode 5 du 9 avril 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 16 avril pour suivre l’épisode 6 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés