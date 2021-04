Un si grand soleil : Jules se suicide, Alex s’éloigne, ce qui vous attend lundi 12 avril (épisode n°621 en avance)

0 ( 0 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – En ce début de week-end, vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°621 qui sera diffusé le lundi 12 avril, Jules va être au plus mal…



En effet, alors que la police l’informe que c’est depuis son adresse email que la vidéo a été envoyée, il va être mis en examen et présenter devant un juge pour enfants !

Jules est désespéré, il appelle Inès pour lui dire encore une fois qu’il est innocent. Elle ne le croit toujours pas. Jules prend une forte dose de somnifères… Sa mère le retrouve inconscient dans son lit avec une lettre d’adieux qu’il a écrit pour Inès !



De son côté, Enzo culpabilise de ne rien dire. Il reproche à Etienne de laisser Jules prendre à sa place. Etienne affirme que ça va aller, il n’ira pas en prison…

Quant à Alex, il s’éloigne de plus en plus de Virginie. Elle l’appelle pour lui dire qu’ils ont une visite d’appartement dans la soirée, ça l’agace et il va se promener… Il croise Julie, qui l’invite à boire un verre. Julie finit par lui donner son numéro, elle a envie de le revoir et ça semble réciproque. Alex en parle à Elise, inquiète des conséquences pour leur enquête…

Le soir, Alex va visiter l’appartement avec Virginie. Elle est emballée mais pas lui… Il prétexte que le boulot lui prend la tête, Virginie ne le croit pas…

Rendez-vous lundi 12 avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

