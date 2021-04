4.4 ( 7 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 25 avril 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 life », les infirmières ou un an de guerre contre la Covid-19. Comment résistent-elles ? Un document life à l’hôpital de Melun sur la vie de ces combattantes confrontées à des morts qui les accablent et une vie de famille de plus en plus difficile.

Dans « 7 à 8 » la nouvelle passion du fait maison. Produits cosmetiques ou d’entretien, bricolage… ils font tout eux-mêmes ! Une tendance pratique et bon marché.

Et au Costa-Rica, un décor de rêve pour un lycée pas comme les autres. Comment deux jeunes français y découvrent une autre façon d’apprendre tournés vers le monde.



D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 25 avril 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Une audience toujours au top

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le programme. Dimanche dernier, 3.7 millions de fidèles en moyenne et jusqu’à 5 millions pour le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara qui était consacré à Gérard Lanvin.

