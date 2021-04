« Le petit locataire » : histoire et interprètes du film de ce soir sur France 2 (rediffusion)

4.4 ( 9 )



« Le petit locataire » de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot et Hélène Vincent dans les rôles principaux est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de France.TV.



« Le petit locataire » : L’histoire en quelques lignes…

Positif ! Le test de grossesse de Nicole est formel, elle est enceinte. À l’aube de la cinquantaine, Nicole est tout sauf préparée à une telle découverte. Terrienne et pragmatique, elle s’efforce habituellement d’être le pilier d’une famille dont finalement tout le monde dépend. Mais cette nouvelle ébranle un peu son petit monde.

Le saviez-vous ?

🎥 Le film a été tourné en 2015 en majeure partie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus précisément en Savoie et Haute-Savoie. Seules les deux dernières scènes du film ont été tournées à Paris.

🎥 Nadège Loiseau a eu l’idée d’utiliser le terme « locataire » pour désigner une grossesse alors même qu’elle était enceinte de son premier enfant.



🎥 Lors de sa première diffusion en clair, c’était en septembre 2019 sur France 2, le film avait amusé 3.40 millions de Français soit 16.6% des téléspectateurs offrant à la chaîne la seconde place des audiences.

Notre avis

Une comédie sympathique et sans prétention servie par le talent de Karin Viard et de son partenaire Philippe Rebbot. Certes ce n’est pas la comédie du siècle mais elle aura le mérite de vous faire passer un agréable et divertissant moment. Et en ce moment, c’est pas de refus !

« Le petit locataire » est à voir ou à revoir ce soir sur France 2. Pendant ce temps-là, TF1 le film inédit en clair « Valérian et la Cité des mille planètes » de Luc Besson.

