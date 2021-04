Nagui s’en va, qui pour concurrencer Jean-Luc Reichmann et « Les 12 coups de midi » ?

5 ( 6 )



Jean-Luc Reichmann, avec son jeu « Les 12 coups de midi », doit-il craindre le départ de Nagui à la présentation de « Tout le monde veut prendre sa place » ? Comme vous l’avez peut-être appris cette semaine, une page de la télévision va se bientôt se tourner. Nagui va en effet cesser d’être le présentateur de « Tout le monde veut prendre sa place », et ce après 15 ans de bons et loyaux services. Si le jeu continuera d’être diffusé chaque midi sur France 2 et France.Tv, Nagui a décidé d’arrêter à partir du mois de juillet.



Le jeu « Les 12 coups de midi » doit-il craindre le départ de Nagui ?

Très largement en tête des audiences le jeu « Les 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmman écrase son principal rival chaque midi faisant parfois près du double de téléspectateurs. Quant « Les 12 coups de midi » frôle avec les 4 millions de fidèles, « Tout le monde veut prendre sa place » peine à atteindre les 2 millions de téléspectateurs.

📊[AUDIENCES] 👏Toujours une excellente performance pour les @12Coups_tf1 hier et large #leadership: 🌟 3,7M de tlsp

🌟 35% auprès des 4+

🌟 26% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/JbPpIjjVmr — EndemolFr (@EndemolShineFr) April 16, 2021



Mais est-ce que le départ de Nagui pourrait changer la donne ? Ils sont nombreux à se poser cette question car, et c’est un certitude, le jeu de France 2 ne va pas s’arrêter pour autant.

Si certains ne s’en souviennent pas forcément, « Tout le monde veut prendre sa place » était autrefois leader de cette case horaire stratégique de la mi-journée. Un succès qui avait contraint TF1 à arrêter son jeu « Attention à la marche » pour le remplacer par « Les 12 coups de midi ».

Un changement de présentateur, et peut-être même de formule, pourrait-il de nouveau bousculer cette insolente domination de TF1 ? Affaire à suivre…

Qui pour remplacer Nagui

Plusieurs noms circulent pour remplacer Nagui même si le nom de Laurence Boccolini est celui qui revient le plus souvent. On évoque aussi pêle-mêle Cyril Feraud, Bruno Guillon ou bien encore Olivier Minne. À moins bien sûr que France 2 ne fasse taire tous les pronostics et nous réserve une petite surprise.

Nagui a expliqué les raisons de son départ

Et si Nagui est parti c’est parce qu’il n’a pas réussi à faire évoluer le concept comme il le souhaitait. Il avait envie de moderniser le jeu, d’apporter un petit vent de nouveautés mais ses propositions n’ont jamais été prises en compte. Et c’est essentiellement pour cette raison, et ses désaccords avec la co-productrice Simone Harari, qu’il a préféré jeter l’éponge.

