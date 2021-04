« N’oubliez pas les paroles » : Baptiste qualifié dès ce soir pour les Masters ? Tout sur le tournoi des maestros qui débute samedi (vidéo)

5 ( 5 )



« N’oubliez pas les paroles » : Baptiste va t-il se qualifier pour les prochains Masters de « NOPLP » ? Cette question, vous vous la posez forcément ! Baptiste n’est en effet plus très loin du classement des 32 plus grands maestros… un classement qui comme vous le savez qualifie ceux qui s’y trouvent pour les prochains masters de l’émission.



Et si cette question brûle les lèvres de tous les fans du programme, c’est parce que Baptiste a franchi la barre symbolique des 100.000 € hier soir.

« N’oubliez pas les paroles » : Baptiste va t-il se qualifier pour les Masters dès ce soir ?

Hier, 2 victoires supplémentaires, soit un total de 25 depuis le début de son parcours et 2.000 € de plus dans sa cagnotte.

Récapitulatif



🎤 Nombre de victoires : 25

🎤 Gains du jour : 2.000 €

🎤 Total des gains : 100.000 €

Comme nous l’avons indiqué il faut faire partie des 32 plus grands maestros pour participer aux prochains masters. Et à ce jour la 32ème place est occupée par Sarah avec 121 000 €.

Il ne manque donc plus que 21.000 € à Baptiste pour entrer dans ce classement (re-découvrez-le ICI). À lui de performer ce soir en transformant l’essai.

Tout sur le tournoi des maestros qui débute samedi (vidéo)

Attention car dès samedi c’est le tournoi des maestros qui débute ! Cette année il verra s’affronter les 18 plus grands gagnants de l’histoire du jeu !

Rendez-vous incontournable pour tous les fans de l’émission et redouté par les maestros, ils tenteront de gagner, pour clôturer chaque soirée, jusqu’à 100 000€ au profit d’une association.

L’équipe qui s’imposera remportera elle, le tournoi et un voyage de rêve au soleil.

Réunis en six équipes de trois candidats, nos super-chanteurs s’affronteront dans des épreuves créées sur mesure pour tester au mieux leurs connaissances mais aussi leur cohésion de groupe !

Lors de chaque émission, deux équipes disputeront ces duels et défis collectifs. Celle qui aura le plus de points à l’issue de la confrontation accédera à la grande finale et chantera pour remporter jusqu’à 100 000€ au profit d’une association. Pour ce premier prime, ce sera la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) qui sera mise à l’honneur.

Les 4 nouveaux arrivés dans le classement, Jennifer, Jérémy, Alessandra et Valérie, respectivement 4e, 6e, 10e et 13e, tiendront-ils leurs rangs face aux anciens Maestros ? Arsène, 12e au classement général, grand gagnant du Tournoi de l’an dernier et des derniers Masters, signera-t-il une deuxième victoire ? Le match tant attendu entre Margaux et Kevin aura-t-il enfin lieu ?

Rendez-vous ce samedi 24 avril pour le premier match des qualifications, à 21h05 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV.

En attendant retrouvez « N ‘oubliez pas les paroles » dans sa version quotidienne ce soir dès 18h40 sur France 2 et à tout moment en replay sur France.TV durant 7 jours.

