Un si grand soleil en avance : Alex dérape pour Julie (résumé + vidéo épisode n°628 du 21 avril 2021)

Un si grand soleil du 21 avril en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses continuent de mal tourner pour Alex ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil »… En effet, Alex va se retrouver seul et en mauvaise posture face à Charvay !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 7 mai 2021



Un si grand soleil résumé de l’épisode 628

Alex a retrouvé Charvay et Julie. Il appelle Becker pour qu’il envoie des renforts… Becker lui demande d’attendre avant d’intervenir. Mais alors que Charvay menace Julie de son arme, Alex dérape et intervient seul ! Il menace Charvay de son arme, mais ça ne semble pas l’impressionner… Il menace de s’en prendre à Julie s’il ne lâche pas son arme !



Tout s’accélère du côté des policiers : même quand Alex sent qu’il perd le contrôle de la situation, il reste déterminé à ne rien lâcher. De son côté, Julie ne compte pas se laisser faire.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 21 avril

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

