Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » : qui sont les 18 maestros qualifiés ?

Le Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » fait son grand retour ce soir sur France 2 pour la troisième édition avec, cette année, les 18 plus grands gagnants de l’histoire du jeu !



Tournoi des maestros de « N’oubliez pas les paroles » : présentation

Rendez-vous incontournable pour tous les fans de l’émission et redouté par les maestros, ils tenteront de gagner, pour clôturer chaque soirée, jusqu’à 100 000€ au profit d’une association.

L’équipe qui s’imposera remportera elle, le tournoi et un voyage de rêve au soleil.

Réunis en six équipes de trois candidats, nos super-chanteurs s’affronteront dans des épreuves créées sur mesure pour tester au mieux leurs connaissances mais aussi leur cohésion de groupe !



Qui sont les 18 maestros qualifiés ?

À moins d’une surprise et/ou d’un désistement de dernière minutes, ce sont les 18 plus grands maestros de l’émission qui sont qualifiés. En voici la liste actuelle :

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

4 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

5 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

6 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

7 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

8 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

9 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

10 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

11 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

12 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

13 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

14 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

15 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

16 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

17 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

18 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 35 victoires

Le principe

Lors de chaque émission, deux équipes disputeront ces duels et défis collectifs. Celle qui aura le plus de points à l’issue de la confrontation accédera à la grande finale et chantera pour remporter jusqu’à 100 000€ au profit d’une association. Pour ce premier prime, ce sera la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) qui sera mise à l’honneur.

Les 4 nouveaux arrivés dans le classement, Jennifer, Jérémy, Alessandra et Valérie, respectivement 4e, 6e, 10e et 13e, tiendront-ils leurs rangs face aux anciens Maestros ? Arsène, 12e au classement général, grand gagnant du Tournoi de l’an dernier et des derniers Masters, signera-t-il une deuxième victoire ? Le match tant attendu entre Margaux et Kevin aura-t-il enfin lieu ?

Rendez-vous ce soir, samedi 24 avril 2021, pour le premier match des qualifications, à 21h05 sur France 2 puis en replay sur France.TV

Suivez l’émission sur Twitter grâce au hashtag #NOPLP

