« Alex Hugo » du 13 juillet : histoire et interprètes de l’épisode ce soir sur France 3

Publicité





« Alex Hugo » du 13 juillet 2025 – Ce dimanche soir, c’est une rediffusion de la série « Alex Hugo » qui vous attend sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h05 sur la chaîne, mais aussi en streaming vidéo, avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Alex Hugo » du 13 juillet 2025 : « La voie de l’esprit »

De retour d’une course en montagne, Alex sauve Élise alors qu’elle tente de mettre fin à ses jours. En cherchant à comprendre les raisons de son geste, il découvre que la jeune femme a été victime d’un viol. Le crime a eu lieu une semaine plus tôt, mais Élise n’en garde aucun souvenir : elle a été droguée, et l’agression s’est déroulée lors d’une soirée en boîte de nuit où tous les participants portaient des masques.

Alex parvient à la convaincre de porter plainte et alerte les services de la gendarmerie et de la police criminelle. Tandis qu’Angelo confie Élise aux soins de Thérèse, une amie de longue date spécialisée dans l’accompagnement des victimes de violences sexuelles, Alex commence son enquête. Il découvre qu’Ariane Brazac, une autre jeune femme présente à la soirée, adopte un comportement auto-destructeur laissant penser qu’elle a elle aussi été agressée.



Publicité





De leur côté, Dorval et Renart, chargés de l’enquête officielle, réalisent que l’agresseur d’Élise n’est autre que le violeur en série qu’ils poursuivent depuis des mois…

Interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Élise Diamant (Marie), Pauline Serieys (Élise), Annick Blancheteau (Thérèse) Florence Muller (Hélèna), Alice Daubelcour (Ariane), Bastien Bernini (Max).