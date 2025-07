La finale de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea / PSG, c’est ce soir ! (compositions probables)

Publicité





Ce dimanche, le MetLife Stadium du New Jersey sera le théâtre d’une finale inédite et spectaculaire de la Coupe du Monde des clubs. Pour la première édition dans son format élargi à 32 équipes, deux clubs européens s’affronteront : le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, et Chelsea FC, vainqueur de la Ligue Europa Conférence. Le coup d’envoi est prévu à 21h.











Une domination sans faille pour le PSG

Le Paris Saint-Germain aborde cette finale dans une forme étincelante. Les hommes de Luis Enrique ont survolé la compétition avec six victoires en sept matchs. En demi-finale, ils ont littéralement humilié le Real Madrid (4-0), confirmant leur statut de favori pour ce tournoi mondial. Porté par un milieu ultra-créatif emmené par Vitinha et Fabian Ruiz, auteur d’un doublé contre les Merengue, le PSG espère décrocher son premier titre mondial et boucler une saison historique. En cas de victoire, le club parisien réaliserait un quadruplé exceptionnel : Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et Coupe du Monde des clubs.

Face à eux, Chelsea FC fait figure d’outsider mais n’a pas volé sa place en finale. Emmenés par leur nouvel entraîneur Enzo Maresca, les Blues ont montré une belle cohésion et une grande solidité défensive. Après une victoire 2-0 contre Fluminense en demi-finale, le club londonien rêve de remporter une deuxième Coupe du Monde des clubs après celle obtenue en 2021. Le jeune attaquant brésilien João Pedro, arrivé cet été, s’est rapidement imposé comme un joueur décisif, tandis que le trio du milieu Lavia – Caicedo – Fernández apporte équilibre et intensité.

🔍 Les compositions probables

Chelsea : Sanchez – Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernandez – Pedro Neto, Palmer, Nkunku – Joao Pedro



Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Vitinha, Ruiz, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

📺 Diffusion et informations pratiques

Date et heure : dimanche 13 juin 2025, à 21h00 (heure de Paris)

Stade : MetLife Stadium (capacité ≈ 82 500 places) à East Rutherford, New Jersey — il accueillera également la finale de la Coupe du monde 2026

Diffusion en France : TF1