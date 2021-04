« Koh-Lanta : les armes secrètes » : qui sont les éliminés de l’épisode 7 ? (résumé + replay 23 avril)

5 ( 6 )



Koh-Lanta : les armes secrètes, épisode 7 du vendredi 23 avril 2021 – C’est parti pour le septième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes » après l’élimination de Hervé à l’issue du premier conseil de la réunification. Juste après la réunification, les ex-rouges sont infériorité numérique et inquiets de leur sort… Tous essaient de bien s’intégrer au sein de la tribu blanche.



Arnaud s’essaie à la pêche au harpon et il réussit directement à ramener des poissons sur le camps ! Pendant ce temps là, Hervé arrive sur le camps du jury final, où il rejoint Frédéric.

Le jeu de confort approche et les aventuriers découvrent qu’il va s’agir d’un grand classique de Koh-Lanta : le tir à l’arc ! On leur fournit de quoi s’entrainer. Et alors que Laura n’a jamais fait de tir à l’arc, sa première flèche va droit dans le mil ! Tous s’observent en vue de la stratégie à adopter pendant le jeu de confort…



Le lendemain, Denis accueille les aventuriers et leur présente la récompense : du snorking sur un catamaran, un dîner de langouste, la nuit sur le catamaran et un contact vidéo avec leurs proches !



Première salve, Jonathan est le mieux placé. Il décide d’éliminer Laure. Deuxième salve, Lucie place une flèche dans le mil ! Elle décide d’éliminer Jonathan. Troisième salve, c’est celle de Shanice qui est la meilleure, elle élimine Maxine. Quatrième salve, Arnaud est le meilleur et il élimine Lucie. Cinquième salve, Flavio est le meilleur, il casse la flèche d’Arnaud. Sixième salve, Mathieu est le meilleur, il élimine Laetitia. Septième salve, Myriam est la meilleure et elle élimine Magalie. Huitième salve, Shanice est la meilleure, elle casse la flèche de Flavio. Neuvième salve, Myriam est la plus proche, elle élimine Vincent. Dixième salve, Shanice est encore une fois la plus proche, elle élimine Thomas. Onzième salve, Myriam est devant et choisit d’éliminer Mathieu. Place à la finale entre Shanice et Myriam ! C’est Myriam qui remporte la victoire !

Myriam décide de partager son confort avec Shanice, qui est très émue. Les autres rentrent sur le camps, déçus… Et pour couronner le tout, il pleut très fort ! Les aventuriers décident de construire une nouvelle cabane, plus étanche. Le lendemain matin, le quatuor Shanice, Myriam, Thomas et Mathieu est dans toutes les bouches… Les ex-rouges essaient d’en profiter.

Place à l’épreuve d’immunité. Denis les informe que le premier à lâcher sera pénalisé ! Mathieu est le premier à tomber. C’est Jonathan qui remporte la victoire et le fameux totem synonyme d’immunité ! Denis informe Mathieu qu’il va devoir participer à une épreuve éliminatoire en duel ! Et c’est à Jonathan de désigner son adversaire, il décide que ce sera Thomas. Le quatuor va donc être brisé ce soir…

Place au duel. Il s’agit d’une épreuve de patience, des boules à placer sur des supports les uns au dessus des autres. Les deux hommes peinent à s’affronter et s’énervent… C’est finalement Thomas qui gagne, Mathieu est donc éliminé de ce Koh-Lanta !

De retour sur le camps, les aventuriers parlent évidemment du conseil à venir. Arnaud, qui dispose du vote noir de Hervé, tente une alliance avec Vincent.

C’est l’heure du conseil. Et surprise, c’est finalement Shanice qui est éliminée ! Une élimination qui fait débat, les ex-jaunes sont plus désunis que jamais ! Shanice donne son vote noir à Myriam.

Si vous avez manqué l’épisode 7 du 23 avril 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 30 avril pour suivre l’épisode 8 de « Koh-Lanta, les armes secrètes ».

