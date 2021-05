Demain nous appartient spoiler : la police place Sacha en garde à vue ! (VIDEO)

5 ( 6 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Les choses vont sérieusement se compliquer pour Sacha dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que ses enfants ont découvert la vérité et ne veulent plus le voir, dans quelques jours ils ont décider d’aller s’installer chez Tristan.



Et pour couronner le tout, la police va venir arrêter Sacha et le placer en garde à vue !



Ecœurés face aux mensonges de leur père, Ben et Solenne ne veulent plus le voir et préfèrent s’en aller chez Tristan. Et alors que Sacha tente de retenir ses enfants, on frappe à la porte : c’est la police ! Sacha est officiellement mis en garde à vue dans l’affaire de la disparition de Clémentine.

La police lui met les menottes sous les yeux de Ben et Solenne…



Demain nous appartient spoiler la police vient arrêter Sacha

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

