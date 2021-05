Ici tout commence : un espoir pour Mehdi, Sylvie sous emprise, ce qui vous attend mercredi 19 mai (épisode 143 en avance)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 143 qui sera diffusé le mercredi 19 mai, un espoir inattendu va se dessiner pour Mehdi !



En effet, alors que Teyssier insiste pour virer Mehdi de l’institut, celui-ci ne compte pas se laisser faire et il utilise son live Instagram afin d’alerter tout le monde !



Il n’hésite pas à balancer que le chef Teyssier a décidé de le virer de l’institut parce qu’il est atteint d’une leucémie. Tous les élèves sont désormais du côté de Mehdi.

Et Maxime a une idée. Il demande à sa grand-mère, Marianne Delcourt de voir ce qu’elle peut faire d’un point de vue médical pour Mehdi. Celle-ci a montré le dossier de Mehdi à ses collègues à Sète et il y a un traitement expérimental qui pourrait guérir sa leucémie ! Marianne explique à Maxime, Antoine et Rose qu’elle a appelé l’oncologue de Mehdi, son infection est maintenant sous contrôle et il va pouvoir recevoir le traitement ! Il ne reste plus qu’à annoncer la bonne nouvelle à Mehdi.



De son côté, Teyssier s’attaque à Rose et Antoine. Il reproche à Rose sa très mauvaise plaquette pour promouvoir l’institut et leur reproche à tous les deux d’être là uniquement grâce à Auguste ! Clotilde prend leur défense et propose qu’ils fassent tous les deux une immersion en cuisine auprès des élèves…

Quant à Sylvie, Salomé réalise qu’elle est totalement sous l’emprise de son mari… Elle a peur que ça brise une nouvelle fois leur relation. Sylvie semble avoir peur de la réaction de son mari mais prend sa défense.

Rendez-vous mercredi 19 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

