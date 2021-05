Ici tout commence : Salomé en veut à Maxime, une nouvelle piste, ce qui vous attend mercredi 5 mai (épisode 133 en avance)

4.8 ( 8 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 133 qui sera diffusé le mercredi 5 mai, Salomé en veut à Maxime !



En effet, elle lui en veut de s’être trompé au sujet de la cheffe Listrac tandis qu’elle va lui présenter ses excuses.



Salomé avoue à Olivia qu’elle s’est sentie honteuse, elle a vraiment cru qu’elle était sa mère et même qu’elle avait hérité de son don pour la cuisine… Salomé réalise qu’elle a envie de savoir qui est sa mère. Olivia lui conseille de continuer à avancer.

De son côté, Maxime ne lâche pas l’affaire. Il veut savoir qui a mis les mots derrière le miroir et suite à une mauvaise blague de Greg et Lionel, il pense que c’est eux qui se sont moqués de Salomé ! Maxime se bat avec Greg et Lionel, ils finissent dans le bureau de Teyssier qui les recadre…



Elodie vient parler à Maxime, elle lui confie qu’une femme était dans la serre lundi et qu’elle l’a entendue toucher à quelque chose près du miroir ! Elodie est convaincue de savoir de qui il s’agit car elle a reconnu son parfum ! Et alors que Salomé vient donner un cours de cuisine à Kelly, elle se confie devant Laetitia…

Mehdi et Hortense filent le parfait bonheur. Ils ont passé la nuit ensemble, Hortense lui a préparé le petit déjeuner et Mehdi lui dit qu’elle est belle. Après avoir discuté avec Noémie, Mehdi a l’idée de lui préparer un gâteau surprise avec des fleurs. Hortense est très touchée mais elle remarque un hématome sur le bras de Mehdi… Elle a fait une année d’études de médecine et pense qu’il fait thrombocytopénie due à un manque de plaquettes.

Quant à Jérémy et Célia, eux aussi ont passé la nuit ensemble. Ils assurent à Vincent ne pas avoir dépassé les limites mais il s’inquiète… En cours, Célia est même parano, elle pense que Clotilde ne la juge pas de façon impartiale. Jérémy doit goûter son plat pour confirmer que sa mère a raison… Il se remet aux fourneaux pour cuisiner avec Célia, Clotilde trouve qu’il a toujours autant de talent et que c’est dommage qu’il ait arrêté.

Rendez-vous mercredi 5 mai à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

