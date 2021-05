« Meurtres au paradis » du 17 mai 2021 : ce soir l’épisode « Amnésie » (final saison 10)

4.6 ( 12 )



« Meurtres au paradis » du 17 mai 2021. Ce soir, suite et fin de la saison 10 de « Meurtres au paradis », une saison couronnée de succès chaque lundi soir.



« Meurtres au paradis » du 17 mai 2021 : ce soir, épisode final de la saison 10

Épisode 8 – Amnésie (final saison 10)

Avec : Wil Johnson (Emet Peterson), Karen Bryson (Gardenia Dujon), Justin Edwards (Patrick Harborne), Ayoola Smart (Cassie Harborne), Corey Johnson (« Le démon de l’amour »), Kiell Smith-Bynoe (Tarone Vincent), Prisca Bakare (Rosey Hooper)

Un homme se présente au poste de police d’Honoré en déclarant avoir tué sa meilleure amie Gardenia Dujon, fondatrice de « Fallen Tree » une société de cosmétiques florissante. Le problème, c’est qu’il ne se souvient de rien et surtout pas de la raison pour laquelle il serait passé à l’acte. Neville doute de la culpabilité de cet homme mais doit l’incarcérer. Il continue néanmoins d’enquêter sur les autres protagonistes : un ancien employé maître-chanteur, un mari jaloux et frustré par la réussite de sa femme, et la fille de la victime, une jeune femme très en colère…

Cet épisode inédit sera suivi de l’épisode en rediffusion « Au poste ».



Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière la série a de nouveau réalisé une très belle performance. L’épisode inédit a ainsi 4.28 millions de fidèles pour 17.8% de part de marché sur l’ensemble du public.

En sera t-il de même ce soir pour le final de la saison 10 ? En attendant de le savoir, retrouvez « Meurtres au paradis » ce soir sur France 2 et France.TV pour le replay.

Notez qu’à partir de la semaine prochaine « Meurtres au paradis » passe en mode rediffusion !

