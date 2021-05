« The Resident » du 5 mai 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

4.6 ( 9 )



Annonces





« The Resident » du 5 mai 2021. Ce soir TF1 vous propose de deux épisodes inédits de la suite de la saison 3 de « The Resident ». Au programme aujourd’hui, les épisodes « Ambiance cabaret » et « Serment d’hypocrite ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





A suivre dès 21h05, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.

« The Resident » du 5 mai 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Ambiance cabaret »

Nic et Conrad fêtent leurs fiançailles en secret, à deux, dans un cabaret de drag queens quand la vedette du spectacle s’effondre. Joseph, de son nom de scène Doll I. Wood, en hommage à Dolly Parton, doit être opéré, mais cette intervention pourrait endommager sa voix. Il refuse donc de se faire opérer, mais Bell réussit finalement à le convaincre. Nic s’occupe d’une jeune fille qu’elle soupçonne d’être plus jeune que ce qu’elle déclare. Il s’avère qu’elle est victime d’exploitation sexuelle. Avec l’aide de Conrad, Nic réussit à faire arrêter son souteneur.



Annonces





Épisode « Serment d’hypocrite »

Depuis que Bell a repris le show télévisé du docteur Pierce, il est moins disponible pour l’hôpital. Aussi, la direction décide de confier ses opérations à d’autres chirurgiens. Conrad doit soigner le beau-fils de Kit, Derek. Mais lorsqu’on lui découvre un cancer, son épouse Molly, la fille de Kit, est prise de panique. Kit reproche alors à Conrad d’avoir été trop direct avec son patient.

Le saviez-vous ?

– Attention c’est déjà l’avant-dernière soirée de la saison. Final mercredi prochain, le 12 mai 2021.

– Dès le 19 mai, retrouvez l’ultime saison de la série « Esprits criminels ».

Alors fans de Matt Czuchry et ‘Emily VanCamp, soyez au rendez-vous ce soir pour la suite de la saison 3 de « The Resident » !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés