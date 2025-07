Les 12 coups de midi : on vous dit qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ! (explication des indices)

Publicité





L’Étoile mystérieuse continue de faire cogiter les candidats et les téléspectateurs fidèles des 12 coups de midi, le jeu de TF1 présenté chaque midi par Jean-Luc Reichmann. Mais chez Stars Actu, nous avons mené l’enquête… et nous sommes aujourd’hui en mesure de vous révéler l’identité de la star cachée derrière l’Étoile : il s’agit de Freddie Mercury, le chanteur mythique du groupe Queen.





Une révélation qui devient une évidence lorsque l’on décrypte un à un les indices visibles derrière les cases. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout concorde parfaitement.







Décryptage des indices de l’étoile mystérieuse

🎹 Un piano

Impossible d’évoquer Freddie Mercury sans parler de piano. L’artiste était un pianiste virtuose, compositeur de nombreux tubes de Queen derrière les touches de son piano, comme Bohemian Rhapsody, Somebody to Love ou encore Don’t Stop Me Now. Un indice central.

🐈 Un chat

Freddie adorait les chats – au point de leur téléphoner lorsqu’il était en tournée, selon ses proches. Il a même dédié la chanson Delilah à l’un de ses chats préférés. Un amoureux des félins, incontestable.



🧹 Un aspirateur

C’est sans doute l’indice le plus drôle mais aussi l’un des plus cultes : Freddie en travesti, faisant le ménage en robe et perruque, aspirateur à la main, dans le clip de I Want to Break Free (1984). Un moment devenu iconique, symbole de sa liberté artistique et de son humour irrévérencieux.

🐘 Un éléphant

Référence discrète à l’univers visuel de son album solo “Mr. Bad Guy” (1985), dans lequel un éléphant stylisé apparaît sur certaines éditions ou visuels dérivés. Mais l’éléphant évoque aussi la démesure et la majesté de ses performances, toujours plus grandes que nature.

🏙️ Barcelone

Un hommage évident à l’album Barcelona, fruit de sa collaboration lyrique avec la cantatrice Montserrat Caballé. Ce duo est devenu un hymne officieux des JO de 1992 et reste l’un des projets les plus audacieux de l’artiste.

🚌 Un bus londonien rouge

Un symbole fort de Londres, ville où Freddie Mercury a vécu et où Queen est né. Ce bus évoque aussi les tournées du groupe à travers le Royaume-Uni, et plus généralement ses racines britanniques.

Officiellement, l’Étoile n’a pas encore été découverte en plateau, mais à ce stade, il ne fait plus aucun doute : la légende du rock britannique est bien la star cachée derrière l’Étoile mystérieuse. Reste à savoir si le maître de midi actuel saura faire le lien avant que d’autres cases ne disparaissent.

En attendant, “The Show Must Go On”, chaque midi sur TF1 !