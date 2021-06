Demain nous appartient spoiler : Bart retrouve Louise, elle lui dit la vérité (VIDEO)

4.3 ( 7 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – A force de recherches, Bart va finalement retrouver Louise dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et Louise va enfin lui dire la vérité !



C’est son ex-mari, le père de Mathilde et Aurélien, qui l’a retrouvée. Et n’ayant jamais obtenu la garde exclusive, elle est très inquiète et veut partir loin. Bart lui conseille de faire face.



Louise ne supporte pas que son mari ait retrouvé sa trace. N’ayant jamais obtenu la garde exclusive, il pourrait porter plainte pour enlèvement d’enfants. Malgré tout, Louise refuse que ses enfants l’approchent et se dit prête à fuir à nouveau…

Demain nous appartient spoiler Bart retrouve Louise



