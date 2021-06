Un si grand soleil : Jonathan trompe Eve, Maurice dérape, ce qui vous attend vendredi 4 juin (épisode n°660 en avance)

5 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°660 qui sera diffusé le vendredi 4 juin, Maurice, Maurice, le père de Lila, dérape.



Annonces



Annonces

En effet, il a vandalisé la voiture de Bernard pour se venger… Celui-ci porte plainte au commissariat et quand Maurice est interrogé, il avoue avoir brisé son pare-brise.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 18 juin 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Johanna le met en garde : il doit se calmer sinon ça finira mal ! Maurice affirme qu’il n’a plus rien à perdre mais Johanna lui rappelle qu’il a un fils et qu’il doit penser à lui…



Annonces





De son côté, Antonin refuse de partir en vacances avec Anissa. Il affirme que quelque chose est cassé entre eux, il ne sait plus où il en est. Et quand Anissa lui demande s’il la quitte, il ne répond pas…

Quant à Jonathan, alors qu’Eve refuse un dîner car elle a prévu quelque chose avec des copines, il accepte de passer la soirée avec Laetitia ! Ils finissent par passer la nuit ensemble…

Rendez-vous vendredi 4 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Interview exclu “Un si grand soleil”, Moïse Santamaria : “la relation entre Manu et Elsa est toxique”

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés