Finale du top 14 : Toulouse / La Rochelle à suivre ce soir en direct, live et streaming sur France 2 et France.Tv

Finale du top 14 : Toulouse / La Rochelle ce soir sur France 2 et France.TV. Après une saison blanche le TOP 14 reprend ses droits ! La saison 2020/2021 se termine en apothéose ce soir au Stade de France. Elle opposera Toulouse à La Rochelle.



Qui sera sacré champion de France, ce soir à Saint-Denis ? Si personne n’a soulevé le Bouclier de Brennus en juin 2020 – une première dans l’histoire du TOP 14 et un grand manque pour tous les amoureux de rugby – ce soir les deux équipes se retrouvent enfin, un mois seulement après s’être affrontées en finale de la Champions Cup.

En s’imposant 24 à 21, samedi dernier, face à l’Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain, le club le plus titré et dernier vainqueur de la compétition (en 2019) a validé son nouveau ticket pour cette finale de TOP 14. Les Toulousains espèrent accrocher un 21e titre à leur palmarès et par conséquent, réaliser un doublé : Champion de France-Champion d’Europe.

Pour les Rochelais, tombeurs du Racing 19 à 6, ce sera la première finale de leur histoire et l’occasion rêvée de prendre leur revanche après la déception en Coupe d’Europe où ils s’étaient inclinés 22 à 17 face à ces mêmes Toulousains.



Finale du top 14 : Toulouse / La Rochelle : suivez le match en direct, live et streaming ?

Pour suivre le match, rien de plus simple. Branchez-vous dès 20h45 sur France 2 et/ou sur Canal + (réservé aux abonnés) calez-vous bien au fond de votre fauteuil.

Vous avez aussi la possibilité de suivre le match en direct et en live streaming sur France.Tv en choisissant la fonction DIRECT

Notez que les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnés de Cécile Grès pour les interventions en bord de terrain. Cédric Beaudou et Vincent Clerc seront, quant à eux, à la présentation de cette finale.

Rendez-vous aussi sur l’appli France tv sport

Une rencontre à suivre en direct et en replay sur le site et l’application France tv sport.

Le site et l’application France tv sport vous proposent aussi : extraits des rencontres, meilleurs moments, résultats, calendriers, classements, coulisses, reportages, analyses…

Finale du top 14 : Toulouse / La Rochelle : score en temps réel

Actions, live et score en temps réel également disponibles sur le site et/ou l’application Match en Direct.

Une mi-temps avec les Black Eyed Peas

Le groupe de pop aux nombreux succès proposera aux téléspectateurs, en exclusivité, à la mi-temps, un show exceptionnel de 7 minutes !

A la fin de la rencontre, la fête se poursuivra avec Will.i.am, Apl.de.ap et Taboo avec un concert en live à suivre sur France.tv.

