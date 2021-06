« La loi de Damien : l’égal des Dieux » : l’histoire du téléfilm de France 3 ce soir (vendredi 25 juin 2021)

5 ( 4 )



« La loi de Damien : l’égal des Dieux » est au programme TV de ce vendredi 25 juin 2021. Après « La loi d’Alexandre » et « La loi de Julien », (re)découvrez « La loi de Damien » avec Richard Berry. Rendez-vous dès 21h05 et bien sûr comme toujours en avant-première, replay et/ou streaming vidéo sur France.TV.



Au casting Richard Berry, François BERLEAND, Anne LOIRET, Caroline VIGNEAUX, Souad AMIDOU ou bien encore Virginie DESARNAUTS.

« La loi de Damien : l’égal des Dieux »

Fils unique d’un grand chirurgien, Damien a envisagé de suivre les traces de son père avant d’y renoncer pour le métier d’avocat. Le père de Damien lui demande de prendre la défense de Pascal Bernel, son successeur à la tête du service de neurologie, accusé d’homicide involontaire après le décès d’un de ses patients.

Plus l’enquête avance, plus Damien se persuade que celui-ci a également provoqué d’autres drames … y compris peut être la mort de Charlotte, sa fille, lors d’une opération sous sa direction. Damien est convaincu de défendre un homme qu’il est le premier à vouloir voir en prison pour le restant de ses jours. Quitte à trahir son serment d’avocat pour que soit reconnu la culpabilité d’un chirurgien s’étant pris comme Hippocrate pour « l’égal des Dieux ».



Juste après…

Dès 22h45, autre rediffusion « La loi de Julien : le bon fils »

Au casting : Jean-Pierre Darroussin, Thomas Jouannet, Claudia Cardinale, Hélène de Fougerolles, Sophie Broustal, François Marthouret, Ophélie Koering, Diana Rudychenko

L’histoire : Julien Meunier, célébre avocat pénaliste, est infiniment reconnaissant à Irène Delamarche, une généreuse et richissime femme d’affaires, de l’avoir adopté à la mort de ses parents. Aussi prend-il naturellement la défense de Cyril, le fils d’Irène, lorsque celui-ci est soupçonné du meurtre de Sveta, sa jeune maîtresse. Julien ne comprend que trop tard qu’un piège diabolique se referme sur lui. En effet, lors d’un rebondissement totalement improbable, Julien se retrouve accusé par Cyril. Au cours du procès d’assises où il comparaît dans le box des accusés, Julien doit se montrer habile et faire preuve d’une grande force de persuasion afin de se tirer d’affaire et de prouver son innocence…

« La loi de Damien » puis « La loi de Julien », ce soir sur France 3 !

