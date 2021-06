« Fort Boyard » du 26 juin 2021 : ce soir l’équipe d’Amandine Petit (composition, invités)

5 ( 5 )



« Fort Boyard » du 26 juin 2021. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le deuxième numéro de la nouvelle saison.



Cette année encore elle est orchestrée par Olivier Minne, les équipes de personnalités, et les personnages du Fort : Le père Fouras, Félindra, Blanche, Rouge, La famille Boo, le chef Willy, CyrilGossbo, Magik, Passe-partout & Passe-muraille…

« Fort Boyard » du 26 juin 2021 : ce soir l’équipe d’Amandine Petit (Miss France 2021)

Retrouvez ce soir Amandine Petit, Sylvie Tellier, Bruno Guillon, Tibo Inshape, Juju Fitcats et Cécile Grès.

Ensemble ils joueront au profit de l’association des « Bonnes Fées », une association d’intérêt général à but non lucratif qui a principalement pour but d’intervenir auprès du grand public pour améliorer leurs conditions de vie. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.



Inauguration du Bin’Gossbo !

Pour ce deuxième numéro de la saison, l’heure sera à l’inauguration du Bin’Gossbo, la loterie du FORT !

Et oui car cette année, en plus de son désormais cultissime « SLAÏME », Cyril Gossbo organise une loterie sur le Fort… Problème, le candidat se retrouve brassé avec les balles du tirage, à l’intérieur de la Bingo’sphère…

Montant des gains de l’équipe de Laëtitia Milot

La semaine dernière dans « Fort Boyard », l’équipe emmenée par Laëtitia Milot a remporté la somme de 18.256 € au profit de l’association @Asso_EndoFrance

Comme les années précédentes, vous pourrez réagir et commenter l’émission avec le hashtag #FortBoyard

Le Père Fouras, le « community manager » du Fort, vous attend sur Facebook, Twitter et Instagram.

