Fort Boyard du 5 juillet 2025 : ce soir l’équipe de Shy’m et Jérémy Frérot (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 5 juillet 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne est de retour sur France 2 pour le lancement de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce premier numéro de la saison, l’équipe est composée ce soir de Shy’m, Jérémy Frérot, Clarisse Agbegnenou, Tristan Lopin, David Voinson, Justine Dupont.





Ils joueront pour Princesse Margot. Depuis 2012, l’association Princesse Margot s’est donné pour mission d’accompagner les enfants atteints de cancer et de soutenir leurs familles face à l’épreuve de la maladie.

Présentation de la saison 2025

Pour cette 36e saison, Fort Boyard opère un véritable retour aux sources ! Le Père Fouras a décidé de replonger dans l’esprit originel du Fort pour mieux piéger les candidats… et surtout protéger son précieux trésor.



Mais chaque année de nombreuses équipes tentent de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes, sous le regard bienveillant d’Olivier Minne, aux commandes de l’émission.

Cet hiver, en faisant ses comptes, le Père Fouras s’est aperçu que son stock de boyards est au plus bas ! Face à cette menace, il a redoublé de créativité et d’ingéniosité. Pour empêcher les célébrités de s’emparer de son trésor, il n’a pas hésité à puiser dans l’histoire du Fort…

Le Père Fouras a tout prévu pour déstabiliser les célébrités et les pousser dans leurs

retranchements : Classiques revisités, nouvelles épreuves, et surprises en cascade : les candidats ne sont pas au bout de leurs peines !

Lors de chaque soirée, le Père Fouras va faire appel au « cercle des anciens », une assemblée composée des plus anciens personnages du Fort et un maître du temps qui auront la lourde tâche d’auditionner d’anciens et de nouveaux personnages qui souhaitent intégrer les troupes du Fort.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor !

Fort-Boyard : extrait vidéo du 5 juillet

Voici un extrait de votre émission de ce soir.