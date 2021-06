Ici tout commence du 11 juin : Charlène fait chanter Lisandro (résumé + vidéo épisode 160)

5 ( 4 )



Ici tout commence du 11 juin, résumé et vidéo de l’épisode 160 – Alors qu’Enzo s’est confié à Charlène hier, ce soir la fille de Teyssier compte bien tirer profit de la situation dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, elle ne va pas hésiter à faire chanter Lisandro au sujet de sa relation avec Anaïs…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 160

Charlène menace Lisandro de révéler sa liaison avec Anaïs. Pour l’éviter, Lisandro lui propose la place d’Anaïs en salle. Louane est gonflée à bloc pour espérer obtenir le stage à la villa, sans savoir ce qui trotte dans la tête de Ludivine…



De son côté, Antoine est en proie au doute. Célia et Jérémy ne sont pas au bout de leurs surprises. Et en cuisine, Kelly et Lionel s’affrontent.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 160 du 11 juin

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

